İstanbul'da hırsızlıktan aranan 50 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da hırsızlıktan aranan 50 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da hırsızlıktan aranan 50 şüpheli gözaltına alındı

12.02.2021 15:36

İSTANBUL'da, hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da, hırsızlık suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan haklarında kesinleşmiş hüküm cezası bulunan 50 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İl genelinde 11 Şubat tarihinde 120 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda  18 ayrı hırsızlık suçundan aranan 26 yıl cezası olan Gül S.,  11 ayrı hırsızlık suçundan 23 yıl cezası olan Gürkan B., 7 yıl 3 ay cezası olan Ahmet Ö., 7 yıl 7 ay cezası olan Zınar C. ve 7 yıl 1 ay cezası olan Taner E.'nin de aralarında olduğu 50 şüpheli gözaltına alındı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da hırsızlıktan aranan 50 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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