Son Dakika Haberleri: İstanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı (1)
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İstanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı (1)

12 dakika önce

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHAMarmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

İstanbul'da hissedilen  deprem, silivri'de okullar boşaltıldı (1), System.String[]

Alparslan ERMİŞ İSTANBUL DHA
Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Silivri'den görüntüler
-Detaylar



Silivri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:29 Kaynak: DHA
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