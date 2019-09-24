İstanbul'da hissedilen deprem, silivri'de okullar boşaltıldı (1)
10 dakika önce
Alparslan ERMİŞ -MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:31 Kaynak: DHA
Alparslan ERMİŞ -MARMARA Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin en çok hissedildiği Silivri'de bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler dışarıya çıkarıldı.
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