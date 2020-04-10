İstanbul'da hizmete girmesi planlanan hastaneler için çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da hizmete girmesi planlanan hastaneler için çalışmalar devam ediyor

7 saat önce

İstanbul'da hizmete açılması planlanan Başakşehir İkitelli ile Göztepe şehir hastaneleriyle Hadımköy, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni hastaneler için çalışmalar son hızla sürüyor.

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İstanbul'da hizmete açılması planlanan Başakşehir İkitelli ile Göztepe şehir hastaneleriyle Hadımköy, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden yeni hastaneler için çalışmalar son hızla sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edebilmenin olmazsa olmazlarının başında gelen hastaneler için İstanbul'da da hummalı bir çalışma devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre içerisinde hizmete alınacaklarını müjdelediği İstanbul'un şehir hastaneleri için de çalışmalar devam ediyor. Bunun yanında Kovid-19 ile mücadele için açılacak ve dönüştürülecek hastanelerle ilgili de çalışmalar sürüyor.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi

İstanbul'da hizmet veren iki şehir hastanesinin yanı sıra, inşaat çalışmaları başlamış olan ve büyük ilerleme kaydedilen iki şehir hastanesi daha hizmete açılacak.

İlk etabının 20 Nisan'da hizmete alınması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

Bünyesinde 8 farklı hastaneyi barındıran ve toplam 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olan bir milyon metrekarelik şehir hastanesinde, her branştan 708 poliklinik, uluslararası standartlara sahip 90 ameliyathane bulunuyor. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde ise 456 yatak yer alıyor.

Ayrıca İstanbul'un birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle deprem izolatörleriyle donatıldığı öğrenilen hastanenin, 20 Mayıs itibarıyla tam kapasite hizmet vermesi hedefleniyor.

Göztepe Şehir Hastanesi

Çalışmaları devam eden bir diğer şehir hastanesi de Göztepe Şehir Hastanesi. İlk etabının eylül ayında hizmete açılması beklenen hastane, Türkiye'nin en modern hastanelerinden biri olacak.

İlk etabında 597 yatak yer alacak ve her branştan 224 poliklinikle hizmet verilecek hastanede, 186 tek kişilik, 160 çift kişilik oda, 27 ameliyathane ve 91 yataklı yoğun bakım servisi bulunacak.

Bu hastanede de depreme karşı en üst düzeyde güvenlik için toplam 385 deprem izolatörü kullanılacak.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında hizmete açılacak hastaneler

Şehir hastanelerinin yanı sıra Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki yeni hastanenin açılacağı ve bir hastanenin de dönüştürüleceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'daki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de olmak üzere iki hastane oluşturulacağını açıkladı.

Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde bin yataklı hastane için inşaat çalışmaları başladı ve iş makinelerinin çalışmaları devam ediyor.

Planlama kapsamında Atatürk Havalimanı alanında da bin yataklı bir hastane oluşturulması için plan-proje çalışmalarına başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hastanelerin 45 için içerisinde tamamlanacağını bildirmişti.

Pandemi sonrası devre dışı kalmayacaklar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan, İstanbul'da açılacak iki hastanenin her bir odaya bir yatak olmak üzere 1000 odalı planlandığını ve bu iki hastaneyi pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmediklerini açıklamıştı.

Bu merkezleri tek katlı, içinde ameliyathaneleri bulunan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilen, MR ve tomografisi olan hastaneler şeklinde planladıklarını dile getiren Koca, kalıcı olacak bu hastanelerin daha sonraki dönemde de benzer veya farklı amaçlarda kullanılacağını kaydetmişti.

Koca, Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin hava ambulansı uçak için uygun bir mekan, iller arası veya yurt dışı hasta transferi için önemli bir yer olduğunu sözlerine eklemişti.

Hadımköy Askeri Hastanesi

Pandemiyle mücadele kapsamında İstanbul'un en eski hastanelerinden biri olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi de 45 gün içinde hizmet vermeye başlayacak.

Hastane, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.

Arnavutköy Belediyesinden yapılan açıklamada, tarihi binanın belediye tarafından planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis edildiği ve binada restorasyon çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. Hadımköy Hastanesi, Balkan Savaşı yıllarında koleralı hastalara hizmet vermişti.

Şehir Hastanesi, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:54 Kaynak: AA

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