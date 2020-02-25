İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika

İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı

46 dakika önce

İstanbul'da 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı.

İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı, System.String[]

İstanbul'da 26 Şubat 1992'de Ermenilerce katledilen 613 Azerbaycan vatandaşı düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinliğe Kağıthane belediye başkanı Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu


Umut Oyuncuları ajansının başlattığı ve belediye bünyesinde gerçekleşen 26 Şubat 1992 yılında Karabağ bölgesinin hocalık köyünde gerçekleşen ermeni baskının ardından 28 yıl sonra ilk anma töreni Gültepe kültür Merkezinde gerçekleşti. Organizasyon önce sergiyle başlayıp daha sonra tiyatro gösterisiyle devam etti organizasyona ilerleyen saatlerde belediye başkanı sayın Mevlüt Öztekin'de katılımda bulundu aralarında olayı bizzat yaşayan baskın gecesi ablası ve abisi esir düşen Eldeniz Aqayev 'de tiyatro anında göz yaşlarına hakim olamadı


Organizasyonu düzenleyen genel koordinatör Ayhan Ünlü : Hocalı Katliamı 1992 yılında Azerbaycan'da Ermeni çeteleri tarafından yapılmış bir soykırımdır.Yaşlı genç dinlemeden,çoluk çocuk dinlemeden katledildi. Karabağ bölgesine bağlı Hocalı bölgesin de. Tabi ki bunun acısını yaşıyoruz bugün.Yıl dönümü geldi.yıl dönümünde bunu en iyi şekilde insanlık dışı olarak olduğunu oynayacağız - İSTANBUL

Azerbaycan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak
Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Umman'da 2 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 02:40:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da Hocalı Katliamı 28. yılında düzenlenen etkinlikle anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]