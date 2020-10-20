Son dakika haberleri: Hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyonda 156 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hükümlü ve aranan kişilere yönelik operasyonda 156 kişi yakalandı
20.10.2020 12:43
Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan kişilere yönelik operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranması bulunan kişilere yönelik operasyonda 156 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde kent genelinde, 628 personelden oluşan 246 ekiple önceden belirlenen 588 adrese operasyon düzenlendi.
Polis, çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası bulunan 156 kişiyi yakaladı.
Yakalananlar arasında "uyuşturucu madde ticareti" ve "hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü de yer alıyor.
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