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Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada

13.01.2022 09:23

Son dakika haberlerine göre İstanbul'un 3 ilçesinde kendilerine hurdacı süsü vererek geldikleri sokaklarda 3 kapalı kasa minibüs, teyp ve hoparlör çalan yaşı küçük hırsızlık çetesi, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İstanbul'un 3 ilçesinde kendilerine hurdacı süsü vererek geldikleri sokaklarda 3 kapalı kasa minibüs, teyp ve hoparlör çalan yaşı küçük hırsızlık çetesi, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evlerinde yapılan adamalarda çok sayıda teyp ve hoparlör ele geçirilirken, şahısların her seferinde farklı araç çaldıkları ve araca ilginç etiketler yapıştırdıkları görüldü. Minibüs, teyp ve hoparlörler sahiplerine teslim edildi.

İstanbul Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi, Arnavutköy Anadolu Mahallesi, Sarıyer Kocataş, Kireçburnu ve Cumhuriyet Mahalleleri'nde geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde meydana gelen olaylarda, kullandıkları aracın arkasına çöp toplama çuvalını asarak kendilerine hurdacı görünümü veren yaşı küçük hırsızlık çetesi, geldikleri Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerindeki araçları tek tek kontrol etmeye başladı. Şahıslar ardından park halinde olan 34 EC 2303 plakalı kapalı kasa minibüsü çalarak kayıplara karıştı.

HER SEFERİNDE FARKLI ARAÇ ÇALMIŞLAR

Araç sahibi Aydın A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, şahıslardan birinin 8 adet suç kaydı olan 15 yaşındaki E.U. olduğunu tespit etti. Devam eden çalışmalarda Sarıyer polisi, Kocataş Mahallesi Düzen Sokak üzerinde şahısların hırsızlıkta kullandığı çöp çuvalı asılı olan minibüsü gördü. Bir süre bekleyen polis ekipleri, olaya karıştıkları tespit edilen E.U., 6 adet suç kaydı bulunan V.U. (16) ve 4 adet suç kaydı olan M.Ö.'yü (15) kıskıvrak yakaladı.

SARIYER POLİSİ ARAÇLARI TEK TEK BULDU

Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, olayda kullandıkları minibüsün plakasız olması ve şase bölümünün kesilmesi üzerine motor numarasından sorgusunu yapan Sarıyer polisi, aracın sahibinin Yusuf B.'ye ait olduğunu ve Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sezgin Sokak üzerinden çalındığını tespit etti. Bunun üzerine araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Şahısların Kılıçpınar Caddesi üzerinden çaldıkları 34 EC 2303 plakalı minibüsü ise Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Hacı Veyis Sokak'ta bıraktıkları belirlendi. Şahısları alarak sokağa giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sokakta gördükleri aracın sorgusunu yaptıklarında Kocataş Mahallesi'nde çalınan minibüs olduğu tespit etti. Bu araçta çekici yardımıyla emniyete götürüldü.

EVLERİNDEN ÇOK SAYIDA TEYP VE HOPARLÖR ÇIKTI

Devam eden çalışmalarda şahısların Sultanbeyli'de de Mert Ö.'ye ait 34 ZR 3064 plakalı minibüsü çalarak Sarıyer'e geldikleri ve aracı Kocataş Mahallesi Emek Sokak üzerinde bıraktıkları belirlendi. Adrese giden Sarıyer polisi, aracı bulduktan sonra çekici yardımıyla emniyete götürdü. Öte yandan şahısların evlerinde arama yapan polis ekipleri, çok sayıda teyp ve hoparlör ele geçirdi. Araçlar sahipleri olan Ayhan A., Mert Ö. ve Yusuf B.'ye teyp ve hoparlörler ise sahipleri olan Taner K. ile Numan Z.'ye teslim edildi.

HIRSIZLIK ÇETESİ TUTUKLANDI

Çalışmaların ardından çalınan 3 minibüsü de bulan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaşı küçük 3 şahsı emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsızlar "oto hırsızlığı" ve "otodan hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada
Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada

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Hırsızlık, İstanbul, Minibüs, Sarıyer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti: Hırsızlık anları kamerada - Son Dakika
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