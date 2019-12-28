İstanbul'da "Huzur 2019/7" denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Huzur 2019/7' denetimleri - Son Dakika

İstanbul'da "Huzur 2019/7" denetimleri

6 saat önce

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da

Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/7" denetimleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı.

Ümraniye'deki uygulama noktasında durdurulan araçlar ile şüpheli yayalar aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.


İstanbul, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:11 Kaynak: DHA
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