İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ - Son Dakika

Tüm illerde gerçekleştirilen 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2020-2' kapsamında İstanbul'da birçok noktada denetim gerçekleştiriliyor. 19.00'a kadar sürecek olan denetimlerde polisler, koronavirüse karşı tedbir olarak maske ve eldiven kullandı.

İstanbul'da 39 ilçede birçok noktada gerçekleştirilen denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler ve ilçe emniyet müdürlükleri personeli ile birlikte Önleyici Hizmetler ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri katıldı.

Huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması varsa suç aletlerinin elde edilmesi amaçlanan denetimlerde polisler koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven kullandı.

Şişli 'de bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleştirilen denetimde, şüpheli görülen araçlar durdurularak sürücü ve yolculara (Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele biriminde görevli polis köpeği "İra" da araçlarda narkotik madde aradı.

Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen denetimler, 19.00'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü:

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-Arama noktasından genel ve yakın detaylar

-Maske takmış polislerden detay görüntü

-Şüpheli görülen araçların durdurulması

-Şüpheli kişilerin GBT kontrolü yapılması

-Genel ve yakın detaylar

- İstanbul