İstanbul genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında denetimler yapıldı. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen huzur denetimlerinde şüpheli görülen otomobil, motosiklet ve yayalar durduruldu. Araçlar didik didik aranıp belgeleri kontrol edilirken, şüpheli kişilere GBT(Genel Bilgi Taraması) ve kaba üst araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI - Son Dakika

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