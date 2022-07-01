İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI

01.07.2022 22:48

İSTANBUL genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında huzur denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında huzur denetimleri gerçekleştirildi. Şüpheli bulunan kişi ve araçlar aranırken, kimlik kontrolleri yapıldı.

İstanbul genelinde birçok yerde kurulan kontrol noktasında denetimler yapıldı. Saat 19.00 ile 21.00 saatleri arasında gerçekleştirilen huzur denetimlerinde şüpheli görülen otomobil, motosiklet ve yayalar durduruldu. Araçlar didik didik aranıp belgeleri kontrol edilirken, şüpheli kişilere GBT(Genel Bilgi Taraması) ve kaba üst araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

YORUMLAR
500
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10. Geleneksel Futbol Turnuvası yapıldı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 10. Geleneksel Futbol Turnuvası yapıldı Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması' Kanal İstanbul Boğaz trafiğinin yükünü hafifletecek''İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini... Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması' Kanal İstanbul Boğaz trafiğinin yükünü hafifletecek''İstanbul Boğazı'nda seyir emniyetini...
Kaynak: DHA

İstanbul, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
22:00 Canlı yayında Bakan Bilgin'den EYT'lileri ilgilendiren açıklama: Çalışmalarımız var, sorunu çözeceğiz
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
21:14 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye'nin başarısı gururlandırdı! Şuana kadar 64 madalya sahibi oldu
21:12 Akşener ve Davutoğlu, asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi: İktidar siyaseten iflas etmiş
20:48 Galatasaray ilk kez Kuwait Airways hakkında açıklama yaptı: Sponsorluk iddiaları doğru, başlangıç noktasındayız
20:43 Kadının "taciz etti" iddiası üzerine vatandaşlar yardıma koştu! Olayın aslı bambaşka çıktı
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 23:03:50. #1.13#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA HUZUR DENETİMLERİ YAPILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement