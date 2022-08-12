Denetim yapılan noktalardan biri de Taksim Meydanı oldu. Polis ekipleri tarafından durdurulan araçlar didik didik aranırken, narkotik köpeği 'Gold' da denetimlere katıldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL'DA HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR DENETİMİ - Son Dakika

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