İstanbul'da "huzur uygulaması 2019/4 denetimi"
54 dakika önce
Türkiye genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:03 Kaynak: DHA
genelinde, eş zamanlı olarak 'Türkiye Geneli Huzur
Uygulaması 2019/4" denetimleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, İstanbul'un 39 ilçesinde çok sayıda noktada denetimler yapıldı. Denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla saat 16.00'da başladı. Özel harekat polislerinin çevre güvenliğinde görev aldığı ve havadan polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde durdurulan araçlar didik didik arandı. Ümraniye'deki "Aspar" isimli narkotik arama köpeği ile de otomobillerin içi arandı. Ümraniye ve Şişli'de durdurulan araçlardaki kişiler ile şüpheli yayaların üzerleri aranırken Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirildi.
- İstanbul
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