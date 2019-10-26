Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5" gerçekleştirildi
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'Huzur Uygulaması 2019-5' gerçekleştirildi

İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5" gerçekleştirildi

46 dakika önce

İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5" gerçekleştirildi Beşiktaş'ta Huzur Uygulamasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktıİSTANBUL - İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2019-5" kapsamında kentte kuş uçurtulmadı.

İstanbul'da "Huzur Uygulaması 2019-5" gerçekleştirildi

Beşiktaş'ta Huzur Uygulamasında bir şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL - İstanbul genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2019-5" kapsamında kentte kuş uçurtulmadı. Beşiktaş'taki uygulamada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.

İstanbul genelinde asayişi sağlamak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması 2016-5" saat 16.00 itibarıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerin katılımıyla gerçekleşen denetimlerde Özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken polis helikopteri de havadan destek verdi.

Bir şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Beşiktaş İskelesi önünde vatandaşlar üzerinde Genel Bilgi Taraması ve üst araması yapan ekipler, bir şahısın üzerinde bir miktar 'esrar' ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.

'Eros' tüm araçları didik didik aradı

Beşiktaş'ta asayiş ekiplerinin vatandaşlar üzerindeki denetlemeleri sürerken narkotik köpeği 'Eros' da, durdurulan araçları didik didik aradı, vatandaşlar özel eğitimli köpeği büyük bir dikkatle izledi.

İstanbul'da Huzur Uygulaması 2019-5 gerçekleştirildi

İstanbul, Beşiktaş, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 07:01 Kaynak: İHA
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