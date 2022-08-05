İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı

05.08.2022 21:15
İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da "Huzur Uygulaması" kapsamında sürücüler ve yolculara yönelik denetim yapıldı.

Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Huzur uygulamasına, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Fatih'teki denetim noktasında araçları durdurup kontrol eden ekipler, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama sorgusunu yaptı.

Uygulamada, araçlar arandı, sürücü ve yolcuların üst araması yapıldı.

Polis helikopterinin destek verdiği denetimlerde K-9 narkotik köpeği de yer aldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Narkotik, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "Huzur Uygulaması" yapıldı - Son Dakika
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