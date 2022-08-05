Kent genelindeki uygulamada, Beyoğlu , Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere birçok noktada polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Narkotik, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Huzur Uygulaması' yapıldı - Son Dakika

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