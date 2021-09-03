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İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI - Son Dakika

İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI

03.09.2021 10:55

İSTANBUL'da içme suyu havzasında il ve ilçe su ürünleri kontrolörleri ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini doldurup kuruttuğu tespit edilen 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi.

İSTANBUL'da içme suyu havzasında il ve ilçe su ürünleri kontrolörleri ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerini doldurup kuruttuğu tespit edilen 3 kişiye 32 bin 700 TL para cezası kesildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, " Sazlıdere Barajı'nın kıyısında 3 noktada da dolgu yapıldığını tespit ettik. Yapılan tespitler sonucunda bu dolgu alanları ile ilgili 3 kişiye 32 bin 700 TL cezai yaptırım uygulandı. Eski hale getirmeleri için bunu yapanlara 15 gün süre tanıdık. Eski haline döndürme çalışmalarının şu an sürdüğü bilgisini aldık. Eski haline getirilmezse gerekli çalışmalar yapılarak, kendilerinden tahsis edilecek" diye konuştu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrolörleri Sazlıdere Barajı'nda 31 Ağustos'ta denetim yaptı. Yapılan denetimlerde içme suyu havzalarında su ürünlerinin üreme ve istihsal yerlerinin doldurulup kurutulduğu ve şeklini değiştirme çalışmalarının yapıldığı tespit edildi. Sazlıdere Barajı Domuz deresi mevkiinde istihsal yerlerin doldurulması, kurutulması ve şeklinin değiştirilmesi faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 3 kişiye 32 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

"SAZLIDERE BARAJI'NIN KIYISINDA 3 NOKTADA DA DOLGU YAPILDIĞINI TESPİT ETTİK"

Balıkların yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için su ürünleri istihsal alanlarının gerekli olduğunu hatırlatan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, içme suyu havzasından ziyade oranın aynı zamanda su ürünleri istihsal alanı olduğunu belirtti. Karaca, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında denizlerimiz ve iç sularımız olan Sazlıdere Barajı, Terkos Barajı ve Büyükçekmece Gölü su ürünleri istihsal alanlarımızdır. 1380 sayılı kanuna göre, orada izinsiz bir şekilde malzeme alınması ve doldurulması yasaktır. Sazlıdere Barajı'nın kıyısında 3 noktada da dolgu yapıldığını tespit ettik. Yapılan tespitler sonucunda bu dolgu alanları ile ilgili 3 kişiye 32 bin 700 TL cezai yaptırım uygulandı. Eski hale getirmeleri için bunu yapanlara 15 gün süre tanıdık. Eski haline döndürme çalışmalarının şu an sürdüğü bilgisini aldık. Eski haline getirilmezse gerekli çalışmalar yapılarak, kendilerinden tahsis edilecek" diye konuştu.

"İZİNSİZ BİR ŞEKİLDE DOLGU YAPILAMAZ"

Arazinin kişiye ait olma durumunda dahi tarım arazilerinde, kıyı bölgelerinde, meralarda ve özel kanunla korunan ormanlarda izinsiz bir şekilde dolgu yapılamayacağını ifade eden Karaca, şunları söyledi:

"Bunu arazi sahipleri yapmış ama izinsiz bir şekilde yaptıkları için bu duruma müdahale ettik. Çok yaygın bir alanda görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini her zaman istiyoruz. Kaçak avcılık ve dökümle ilgili, özellikle istihsal veya tarım alanlarında bir müdahaleyi bizlere bildirdikleri takdirde gerekli işlemleri yapacağız."

Öte yandan, ekipler tarafından ceza uygulanan kişilere mevcut alanın tekrar eski haline dönüştürülmesi için de 15 gün süre verildiği öğrenildi.

İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI
İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI
İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI
İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI
İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI

Para Cezası, Türk Lirası, Hisarcık, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA İÇME SUYU HAVZASINI DOLDURUP KURUTAN 3 KİŞİYE 32 BİN 700 TL PARA CEZASI - Son Dakika


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