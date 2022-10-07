İstanbul'da icra takibi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 55 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da icra takibi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 55 şüpheli yakalandı

07.10.2022 15:39

İstanbul'da kurdukları sahte çağrı merkezinden aradıkları kişileri icra takibi başlatıldığı bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 55 zanlı yakalandı.

İstanbul'da kurdukları sahte çağrı merkezinden aradıkları kişileri icra takibi başlatıldığı bahanesiyle dolandırdıkları öne sürülen 55 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, telefonla aradıkları kişileri "Almadığınız kargonuz nedeniyle hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek kandıran ve bu yolla dolandırıcılık yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, İstanbul ve Zonguldak'ta faaliyet gösteren şüphelilerin organize suç örgütü şeklinde hareket ettikleri, dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraları aklamak için de bünyesinde kahvaltı mekanları ile hayvanat bahçesinin bulunduğu bir çiftliği kullandıkları tespit edildi.

Suç örgütü içinde hareket eden 55 şüpheliyi belirleyen ekipler, İstanbul'da 20, Zonguldak'ta 1 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Baskınlarda 55 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit para ve gram altın, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda bilgisayar ve telefon ele geçirildi.

Öte yandan paraları aklamada kullanılan çiftlikteki 3 geyik, 2 yaban koyunu, 2 tavus kuşu, 2 deve kuşu, 2 alpaka, 1 siyah kuğu ile 2 keçi de muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

YORUMLAR
500
İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi İstanbul'da Mevlit Kandili idrak edildi 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası Balıkesir gündem haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi Balıkesir gündem haberleri: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi
Kaynak: AA

Zonguldak, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da icra takibi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 55 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:16 Cani babanın döverek öldürdüğü 3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu raporlara yansıdı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 21:57:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da icra takibi bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 55 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement