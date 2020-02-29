İstanbul'da idlib şehitleri için 300 araçlık konvoy - Son Dakika

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İstanbul'da idlib şehitleri için 300 araçlık konvoy
6 saat önce
İDLİB'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç konvoy oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:26 Kaynak: DHA
İDLİB'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç konvoy oluşturdu. Grup Türk bayraklarıyla şehir turu atarak, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu ve saygı duruşundu bulundu.
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla bir grup genç 300 araçlık konvoy oluşturdu. Türk bayraklarıyla şehir turu atan grup Beşiktaş'taki İl Jandarma Komutanlığı önüne giderek, büyük bir Türk Bayrağı açtı. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okuyan grup Şehitler ölmez varan bölünmez şeklinde sloganlar attı. Daha sonra grup olaysız dağıldı.
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