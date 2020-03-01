İstanbul'da İdlib şehitleri için dua edildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için İstanbul'daki tüm ilçelerde sabah namazında dua edildi.



Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından düzenlenen program kapsamında kentteki tüm ilçelerde belirlenen camilerde sabah namazının ardından İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için dua edildi.



Eyüp Sultan Camisi'nde de sabah ezanının okunmasının ardından namaz kılındı, ardından Kuran okundu, dualar edildi.



Namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara çorba ikram edildi.