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İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs arasında sıkışan motokurye yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs arasında sıkışan motokurye yaralandı

29.01.2022 20:08
İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs arasında sıkışan motokurye yaralandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 araç arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 araç arasında sıkışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi'nden Edirnekapı istikametine giden Habib Aslan yönetimindeki 34 BA 0127 plakalı İETT otobüsü, Gelinlikçiler Çarşısı önünde yolcu almak için durdu.

Otobüs kalkış yaptığı sırada, kurye Adil Gül, motosikletiyle Muhammed Al Nachawati idaresindeki 34 MM 0845 plakalı minibüs ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı.

Kazada bacağı kırılan Gül, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otobüs ve minibüs sürücüsü, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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İstanbul, Minibüs, Fatih, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs arasında sıkışan motokurye yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs arasında sıkışan motokurye yaralandı - Son Dakika
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