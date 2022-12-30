Şaşırtan olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna kaydedip paylaştı - Son Dakika
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Şaşırtan olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna kaydedip paylaştı

30.12.2022 12:32

İstanbul'da İETT otobüsüyle kağıt havlu sevkiyatı yapıldığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedildi. Onlarca kağıt havlunun nereye götürüldüğü ve neden İETT otobüsüyle taşındığı ise merak yarattı.

Son zamanlarda karıştıkları trafik kazaları ve yaptıkları arızalarla dikkatleri üzerine çeken İETT otobüslerinden biri, bu defa şaşkınlık veren bir haberin konusu oldu.

O ANLAR VATANDAŞ KAMERASINDA

Dün öğle saatlerinde TEM otoyolu Ankara istikameti 5. Levent mevkiinde seyir halinde olan bir sürücü, yanından geçen İETT otobüsünün içerisinde yolcular yerine kağıt havluların olduğunu fark edince o anları kayda aldı. 20 saniye kadar süren görüntüde seyir halindeki İETT otobüsünün onlarca kağıt havluyla dolu olduğu görülüyor.

Kaynak: İHA
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İstanbul, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şaşırtan olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna kaydedip paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şaşırtan olay! İETT otobüsünün içindekileri gören vatandaş cep telefonuna kaydedip paylaştı - Son Dakika
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