İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik sosyal yardım evlerinde verilecek - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, korona virüs salgının nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan bin TL'lik desteğin evlerinde teslim edileceğini duyurdu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla, yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere verilecek olan bin TL'lik destek için vatandaşların PTT'ye gitmesine gerek olmadığını ve ailelere desteğin evlerde teslim edileceğini duyurdu. Vali Yerlikaya #EvindeKalİstanbul etiketiyle yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' ile duyurduğu; korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere bin TL'lik nakit sosyal yardımı, yarın 10.00'dan itibaren ailelerimize evlerinde teslim edeceğiz. PTT'ye gitmeye gerek yok." - İSTANBUL