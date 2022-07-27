İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı - Son Dakika
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İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı

27.07.2022 21:04

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul'da kaç yabancı uyruklu kişinin yaşadığını açıkladı. Yasal olarak 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancının olduğunu ifade edilirken, 548 bin 108'i geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının İstanbul'da yasal olarak ikamet ettiği açıklandı.

İstanbul'da kaç yabancı uyruklu kişinin yaşadığı tartışmalarına İl Göç İdaresi Müdürlüğü son noktayı koydu. Yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemler, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütülmektedir. Hali hazırda ilimizde; 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancı yasal olarak ikamet etmektedir." denildi.

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLİYOR

Açıklamanın devamında "İlimizde yasal kalış hakkına sahip yabancılar, ilgili mevzuat kapsamındaki hak ve hizmetlere erişebilmektedir. Yasal kalış hakkı bulunmayan kaçak göçmenlerin ise herhangi bir kamu hizmetinden faydalanması mümkün değildir. Kaçak göçmenler, kolluk birimlerimiz tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmakta ve Müdürlüğümüzce sınır dışı işlemi uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"OCAK AYINDA BU YANA 19 BİN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32'si doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir. "

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Kaynak: DHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ikamet eden yabancı sayısı kaç? İl Göç İdaresi Müdürlüğü net sayıyı 1 milyon 294 bin 124 olarak açıkladı - Son Dakika
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