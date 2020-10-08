İstanbul'da iki AVM, TSE onaylı 'Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı - Son Dakika

İstanbul'da iki AVM, TSE onaylı 'Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı

08.10.2020 11:18
İstanbul'da iki AVM, TSE onaylı 'Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı, System.String[]

Akasya ve Akbatı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak İstanbul'da 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazanan ilk alışveriş merkezleri olduğu belirtildi.

Akasya ve Akbatı, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri sağlayarak İstanbul'da 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazanan ilk alışveriş merkezleri olduğu belirtildi.

Akiş GYO çatısı altında faaliyet gösteren ve Türkiye'de Covid-19 salgının görülmesinden sonra halk sağlığını gözeterek birçok yatırım yapan Akbatı ve Akasya alışveriş merkezleri, benimsediği 'sıfır risk' politikasının TSE tarafından da tescillediği açıklandı. Akasya ve Akbatı'nın, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen hijyen, enfeksiyon önlem ve kontrol belgelendirme kriterlerinin tümünü sağladığı tescillenen İstanbul'daki ilk alışveriş merkezleri olarak 'TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi' almaya hak kazandığı bildirildi.

Türkiye'de kendi inisiyatifi ile hizmete ara verme kararını ilk alanlar arasında yer alan ve 1 Haziran'da kapılarını güvenli alışveriş politikasıyla yeniden açan iki AVM: Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nca açıklanan yönergeler doğrultusunda ve İş Güvenliği Uzmanları'nın koordinasyonunda birçok önlemi hayata geçirdi.

Konu üzerine değerlendirmede bulunan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, "Sektör olarak Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun hali hazırda şart koştuğu bir dizi önlem var. Bu önlemleri zaten her alışveriş merkezi almak durumunda. Şirket olarak bu yönlendirmelere ek olarak, sıfır risk politikası gözettik. Başta iklimlendirme olmak üzere, salgının yayılımına engel olacak en sağlıklı ve garanti yolları tercih ettik. Ziyaretçilerimizin, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kendilerini güvende hissetmeleri için yaklaşık 300 bin dolarlık bir yatırım yaptık. Havalandırma santrallerine, UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar yerleştirildi. Ortam havasının temizlenmesi önemli. Hastalığın yayılmaması için yaptığımız bir dizi yatırıma ek olarak özel olarak getirttiğimiz NASA'nın uzay istasyonları ve uzay mekiklerinde havayı filtrelemek için kullandığı, özel "UV PHI Cell (photohydroionization)" teknolojisini kullanmaya başladık. Emeklerimiz karşılığında Türkiye'de yeni başlatılan TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi'ni teslim alan İstanbul'daki ilk alışveriş merkezleri olmak da bizleri sevindirdi" ifadesini kullandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında iki AVM'nin havalandırma sistemleri yüzde 100 taze hava ile beslenerek iklimlendirme oluşturulduğu belirtildi. Verilen bilgiye göre, ULV cihazları sayesinde tüm alanları kapsayacak şekilde (havalandırma kanalları dahil) dezenfeksiyon işlemleri sağlanıyor. Havalandırma santrallerinde UV kullanarak bakteri ve virüsleri yok eden cihazlar konumlandırıldı. Misafirler söz konusu alışveriş merkezlerinde kendi mobil aplikasyonları üzerinden her an hava kalitesini güncel olarak takip edilmesi de mümkün oluyor. AVM içerisinde "Her 10 metrekareye 1 kişi" kuralı dikkate alınarak ziyaretçi sayısı anlık olarak kontrol ediliyor. Alışveriş merkezleri içerisindeki ziyaretçi yoğunluğu dijital sayım cihazları ve giriş kapılarında bulunan ekranlar aracılığıyla ile takip edilerek girişler kontrollü olarak sağlanıyor. Girişlerde; ziyaretçilerin ateş ölçümü Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği kriterlerdeki termal kameralar ile temassız olarak yapılıyor. AVM ziyaretçilerinin sıklıkla temas ettiği alanların başında gelen yürüyen merdivenlerin el bantları için UV ışıkları ile sterilize ediyor. Asansörlerde temassız kullanım için kat yönlendirmeleri ayak pedalları ile yapılırken ayrıca sadece engelli, hamile, pusetli ve yaşlı misafirler tarafından en fazla iki kişinin kullanacağı şekilde hizmete sunuluyor. - İSTANBUL

İstanbul'da iki AVM, TSE onaylı 'Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı

Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da iki AVM, TSE onaylı 'Güvenli Hizmet Belgesi'ni almaya hak kazandı - Son Dakika Ekonomi

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