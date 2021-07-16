İstanbul'da iki ayrı operasyonda 191 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'da iki ayrı operasyonda 191 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 191 kilo 480 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda, 191 kilo 480 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi bayram öncesi piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Söz konusu soruşturma kapsamında, Esenyurt ve Silivri'de düzenlenen operasyonlarda, 2'si yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramalarda, 131 kilogram metamfetamin, 21 kilo 100 gram eroin ve 39 kilo 380 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

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