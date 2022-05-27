Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

27.05.2022 18:48

Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'i, 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama'...

Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Fatih'te aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında çıkan silahlı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 28 şüpheliden 21'i, 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatih'te geçtiğimiz günlerde aralarında husumet bulunan iki esnaf grubu arasında 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i polis 6 kişinin yaralandığı silahlı çatışma meydana gelmişti. Yaşanan silahlı çatışma sonrası olayla ilgisi olduğu tespit edilen 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Savcılığa çıkarıldı .Savcılıktaki ifadelerinin ardından mevcutlu olarak getirilen 28 şüpheliden 21'i 'kasten öldürme' ve 'kasten silahla yaralama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı talep eden Savcılık, firari olan 5 şüpheli hakkında ise tutuklama yönelik yakalama emri talep etti. Savcılıkça 6 şüpheli serbest bırakılırken, tutuklamaya talep edilen 1 şüphelinin ise hastanede polis gözetiminde olduğu öğrenildi.

Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
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Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı! Esnaflar arasında yaşanan silahlı çatışmayla ilgili 18 kişi tutuklandı! İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı İstanbul'da iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmanın 18 şüphelisi tutuklandı
Kaynak: İHA

silahlı çatışma, Polis, Esnaf, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te çıkan silahlı çatışmada gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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