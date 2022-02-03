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İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi - Son Dakika

İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi

03.02.2022 09:37
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi

Kağıthane'de aralarında husumet olan iki grup birbirlerinin işyerlerini kurşunlayarak zarar verdi.

Kağıthane'de aralarında husumet olan iki grup birbirlerinin işyerlerini kurşunlayarak zarar verdi. Saldırı anları kameralara yansırken, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri gruplara operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, mini cephaneliği andıran 1 pompalı tüfek, 5 tabanca, çelik yelek, kama ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kağıthane Hamidiye ve Nurtepe Mahalleleri'nde geçtiğimiz ay birkaç işyeri motosikletli saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşyerlerinin camlarının kırılarak zarar gördüğü olaylar sonrası Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında işyerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olaya karışanların aralarında husumet bulunan "Anucur" ve "Kuzucu-Gündoğmuş" olarak bilinen gruplar olduğunu tespit etti.

Ölümden kıl payı kurtuldu

Öte yandan işyerlerine düzenlenen silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, iki kişi çiğ köfte dükkanının kapısında olduğu esnada motosikletli saldırgan sokağa giriyor. Saldırgan ardından silahla işyerine kurşun yağdırıyor. Kurşunlar işyerine isabet ederken içeridekilerden biri kurşunlardan kıl payı kurtuluyor.

Kağıthane polisi mini cephanelik ele geçirdi

Grupların bağlantılı olduğu işyerlerinin de tespit edilmesi üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarını tamamlayarak 30 ekiple harekete geçen Kağıthane polisi, kebapçı, tekel bayii, çiğ köfteci, şarküteri ve tütüncü olan 5 işyerine eş zamanlı operasyon düzenledi. İşyerlerinde didik didik arama yapan ekipler, 1 pompalı tüfek, 5 tabanca, 1 çelik yelek, kama ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen mühimmata ise el konuldu. - İSTANBUL

İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi
İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi

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Pompalı Tüfek, Kağıthane, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da iki grup birbirlerinin işyerlerine saldırdı: Polis mini cephanelik ele geçirdi - Son Dakika


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