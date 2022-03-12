İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü

12.03.2022 08:17

İstanbul Kartal'da atık kağıtların depolandığı iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Kartal'da atık kağıtların depolandığı iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tavşatmaz Sanayi Sitesi'nde atık kağıtların depolandığı yan yana iki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından yangını söndürdü.

Yangında işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.

İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü
İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü
İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Son Dakika | İstanbul'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Son Dakika | İstanbul'da yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber: Kartal'da adak kurban satış noktasında çıkan yangın söndürüldü

İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
08:30 İstanbul'da bugüne dikkat: Hem vali hem İBB başkanı uyardı, en yoğun yağış bugün olacak
08:21 Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza
08:19 Özcan Deniz, İranlı sevgilisine 'evlenelim' dedi
07:56 Ayçiçek yağı infiali diner mi? Rusya'dan gelen tonlarca ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'na ulaştı
07:55 Dev geminin dümeni kilitlenince Boğaz'da faciaya ramak kaldı
07:49 Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek? İllerimizde bugün hava nasıl olacak?
07:40 Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı
01:09 Esra Ersoy hakkında yakalama kararı! 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 10 yıl 1 ay hapis cezası verildi
01:00 Aktif siyasete dönüyor! Tansu Çiller'in partisinin yeni ismi belli oldu
00:55 Beşiktaş için tarihi fırsat! Hindistan takımı Modammedan Sporting işbirliği için geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 08:36:51. #1.13#
SON DAKİKA: İki işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement