İki kamyonun çarpışması sonucu şoförler yaralandı - Son Dakika

Çekmeköy'de iki kamyonun karıştığı kazada yaralanan iki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Şile Otoyolu Ömerli mevkisinde Şile istikametine seyir halindeki 34 EE 4415 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü Nejat A., yoğun sis ve yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde ilerleyen Furkan K'nin kullandığı 34 VP 3880 plakalı market zincirine ait gıda taşıyan kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki aracın otoyoldaki bariyerlere çarparak durabildiği kazada, iki şoför yaralandı.

Otoyolda aynı yönde ilerleyen 34 PU 9161 hafriyat kamyonu da kazayı gören sürücüsünün frene basması üzerine bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü yara almazken araçta hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki şoför, ambulansla hastaneye kaldırılırken jandarma ekipleri de yolda güvenlik önemi aldı.

Yoldaki trafik akışı kontrollü sağlanırken, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.