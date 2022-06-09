Gruptakiler, kavganın ardından dağıldı. Daha sonra kardeş olduğu belirtilen iki kişi, kavga ettikleri kişinin evinin önüne gelerek giriş kattaki pencerelerine taş atmaya başladı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.