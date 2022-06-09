İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada - Son Dakika
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İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada

09.06.2022 11:58

İstanbul Esenyurt'ta iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlayarak camlara zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta iki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlayarak camlara zarar vermesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mehterçeşme Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı.

Gruptakiler, kavganın ardından dağıldı. Daha sonra kardeş olduğu belirtilen iki kişi, kavga ettikleri kişinin evinin önüne gelerek giriş kattaki pencerelerine taş atmaya başladı.

Araya giren bazı vatandaşların saldırganları sakinleştirmeye çalıştıkları görüldü. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Öte yandan, olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada
İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada
İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada
İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada
İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada Esenyurt'ta bir kişi dayak yediği adamın evini taşladı... O anlar kamerada Yunus balığının tekneye eşlik ettiği anlar kamerada Yunus balığının tekneye eşlik ettiği anlar kamerada
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki kardeşin, kavga ettikleri kişinin evini taşlama anı kamerada - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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