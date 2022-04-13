İstanbul'da iki kişi silahla yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da iki kişi silahla yaralandı

13.04.2022 23:09
İstanbul'da iki kişi silahla yaralandı

İstanbul Pendik'te alacak meselesinden çıkan tartışmada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

İstanbul Pendik'te alacak meselesinden çıkan tartışmada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde Ö.K. ve M.Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla Ö.K'yi ayağından, M.Y'yi ise kalçasından yaralayan şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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