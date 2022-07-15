İstanbul'da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

15.07.2022 11:43
İstanbul'da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahın da kullanıldığı saldırı güvenlik kamera görüntülerine yansırken, olayla bağlantılı 6 şüpheli yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı çatışma bir uyuşturucu çetesinin rakip çetenin bölgesini işgal etmesiyle başladı. 3 Temmuz gecesi saat 01.30 sıralarındaki silahlı eylem önce Yavuz Selim Mahallesi'nde başladı. Saldırganlar, aralarında uyuşturucu ticaretine dayalı husumet bulunan kişilere Yavuz Selim Mahallesi'nde rast gele ateş açıp kaçtı. Ardından diğer grup aynı ilçeye bağlı İnönü Mahallesine motosikletle gelerek hasım oldukları kişilere yönelik kıraathane önünde yaylım ateşi açtı. Üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosikletli grup, husumetli oldukları kişilere AK-47 tipi Kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçarken, olayda E.I. adlı bir kişi yaralandı. Yaralı hastaneye sevk edilirken, uyuşturucu çeteleri arasındaki sokak çatışmasına yönelik çalışma başlatan polis, yapılan incelemede olayın aralarında husumet bulunan iki grup arasında gerçekleştiğini tespit etti.

Olayların yaşandığı her iki olay yerinde yapılan incelemede toplam 15 adet Kalaşnikof mermi kovanı, 13 adet kovan, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin tespiti ve suç unsuru silahları ele geçirmeye yönelik çalışmalarını gündüz de sürdüren polis, uzun namlulu silahı İnönü Mahallesi'nde bulunan atıl bir alanda ele geçirdi. Parmak izi ve balistik inceleme sonunda olay ile ilgili suça karıştıkları belirlenen taraflardan E.Ç., B.Ç., M.Y.,O.K., B.B ve uzun namlulu silahı kullanan A.C.U. adlı 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yapılan araştırmalarda, silahlı kavganın tarafları arasında uyuşturucu rantından dolayı geçmişten gelen bir husumet bulunduğu ve olayın bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden B.Ç., M.Y. ve B.B. isimli kişilere adli kontrol hükümleri uygulandı. E.Ç., O.K. ve A.C.U. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan uzun namlulu silahın da kullanıldığı saldırı güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Elde edilen görüntülerde, taraflardan motosikletli grup Kalaşnikof tüfek ile kahvehane önünde bekleyen hasımlarına rastgele ateş açıyor. Ardından diğer çetenin üyelerinin silahla karşılık verdiği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:55 TRT'nin ilk spikerlerinden olan Aytaç Kardüz, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu
00:53 CHP'li Barış Yarkadaş'tan İmamoğlu'nu eleştirdi: Hatalarını kabul etmemesinden bazı partililer rahatsız
00:03 TV ekranlarında eşine az rastlanır bir olay yaşandı: Canlı yayında kanlar içinde kalan spiker haber sunmaya devam etti
23:56 Acilde sıra beklemeden sağlıkçıların odasını basan grup ortalığı karıştırdı! Sağlıkçılarla hasta yakınları arasında arbede çıktı
23:51 ABD eski başkanı Donald Trump'un ilk eşi Ivana Trump hayatını kaybetti
23:49 ABD'den Türkiye'ye satışı onaylanan F-16'larla ilgili kısıtlama! Yunan hava sahasının ihlal edilmeyeceğine dair şart koşuldu
23:12 Fenerbahçe'de beklenen oldu! Kim Min-jae'nin serbest kalma bedelini yatıran Fransız ekibi Rennes transferi tamamladı
23:09 Malezya'da korkunç olay! Nehirden fırlayıp genci yutan timsahın midesi açıldı, ceset kalıntılarını gören acılı teyze gözyaşlarına boğuldu
22:23 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den ABD'ye tehdit: Her türlü hataları pişman olmalarına neden olacak
22:18 Fenerbahçelilerin heyecanla beklediği Dinamo Kiev maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2022 11:52:49. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da iki uyuşturucu çetesi arasında çıkan çatışmayla ilgili 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement