İstanbul'da ikinci baro kurulması için başvuru yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla Türkiye Barolar Birliğine başvuru yapıldı.

"Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 5 binden fazla avukatın bulunduğu illerde 2 bin avukatla yeni baro kurulmasını düzenleyen hükmü kapsamında avukatlar Necati Ceylan, Niyazi Paksoy, Cavit Tatlı ve Şengül Karslı, İstanbul'da ikinci baronun kurulması için yeterli imzayı topladı.

Yeni baronun kurucular kurulu üyeleri Paksoy, Ceylan, Karslı ve Tatlı, 2 binin üzerinde avukatın imzasını ve kuruluş dilekçesini Türkiye Barolar Birliğine teslim ederek, ikinci baro kurulması için başvuru yaptı.

Türkiye Barolar Birliği önünde açıklama yapan Şengül Karslı, avukatların imzalarıyla tarihe not düşüldüğünü belirtti.

Karslı, "Yeni baronun tüzel kişiliğini oluşturmak üzere Türkiye Barolar Birliğinden yetki verilmesini beklemekteyiz. Takibinde gerçekleştireceğimiz genel kurulla birlikte yeni baromuz tüzel kişilik kazanmış olacaktır." dedi.

"Faydalarını ülkemiz görecektir"

Kurucular kurulu üyesi avukat Cavit Tatlı ise yeni kurulacak baroyla avukatların biriken sorunlarına, yapılması gerekenlere eğileceklerini ve bunları gündeme getireceklerini söyledi.

Tatlı, "Baromuz kurulduğunda yaptıklarımızla, çoklu baronun, yeni baronun faydalarını önce avukatlar, adli teşkilat sonra da tüm ülkemiz görecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluş çalışmaları için yola çıktıklarında "2 bin imzayı bulamazlar" denildiğine işaret eden Cavit Tatlı, 2 binin üzerinde imzayla başvuru yaptıklarını dile getirdi.

Tatlı, Türkiye Barolar Birliğinin yetki vermesinin ardından genel kurul yapacaklarını ve daha sonra baronun tüzel kişilik kazanacağını aktardı.

Avukat Niyazi Paksoy da çoklu baronun Türkiye'de ilk olduğunu, dünyanın birçok ülkesinde bu uygulamanın bulunduğunu ifade etti.

Paksoy, çoklu baro sisteminin hukuk dünyasına katkı sağlayacağını, savunmayı güçlendireceğini de belirtti.

Kurucular kurulu üyesi Avukat Necati Ceylan ise kurulacak baronun hak ve adaleti, mesleki dayanışmayı gerçekleştireceğini kaydetti.