İkinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi - Son Dakika

İkinci kez drift yapan sürücünün ehliyeti süresiz iptal edildi

Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, 12 bin 554 lira para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi.

Ümraniye'de drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye, 12 bin 554 lira para cezası kesildi ve ehliyeti süresiz iptal edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 2 Nisan'da Küçüksu Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde 34 MLH 72 plakalı otomobilin sürücüsü M.D.'nin, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli M. D.'yi yakaladı. Sürücüye, drift yapmaktan 12 bin 554 lira para cezası uygulandı ve 5 yıl içerisinde ikinci kez aynı ihlali sebebiyle ehliyeti süresiz iptal edildi. Şüpheli, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılmak üzere Ümraniye Kazım Karabekir Şehit Tuncay Tarım Polis Merkez Amirliğine sevk edildi.???????????????

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