Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "İkinci Yarıyıl" Trafiği

İstanbul'da "İkinci Yarıyıl" Trafiği

1 saat önce

Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN / İSTANBUL DHA 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da
Haber-Kamera: Yımaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA 

2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin ikinci yarısının bugün başlamasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

Sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yönünde durma noktasına geldi. 

Görüntü dökümü:

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-Köprü trafiğinden görüntü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:40 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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