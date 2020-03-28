İstanbul'da İl İdare Kurulu toplandı - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl İdare Kurulu toplantısının yapıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından, "İl İdare Kurulu toplantısındayız. Koronavirüs salgınıyla mücadele için İstanbul'da yapılması gereken çalışmaları değerlendiriyoruz." paylaşımında bulundu.

Yerlikaya'nın paylaşımında yer verdiği fotoğraflarda, toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile diğer yetkililerin katıldığı görüldü.