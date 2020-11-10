İstanbul'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet... - Son Dakika

İstanbul'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet...
10.11.2020 22:29
İstanbul'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına"...
İstanbul'da İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nca, "65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10: 00-16: 00 saatleri arasında, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarıya çıkabileceklerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu saatler dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına" kararı verildi. - İSTANBUL
İstanbul, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: İHA
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