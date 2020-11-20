İstanbul'da ilaç etken maddeli 479 bin ürün ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul 'da yasadışı olarak satılan ilaç etken maddeli gıda ürünleri, zayıflama çayı ile çok sayıda hapların olduğu 479 bin 116 adet ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı olarak ilaç etken maddeli gıda ürünleri, zayıflama çayı ile hapların depolandığı ve satışının yapıldığı bilgisini aldı. Ekipler geçen Çarşamba Fatih ve Güngören'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 186 bin 880 adet macun, çikolata, damla, jel, krem, 73 bin 856 adet hap ve kapsül, 780 zayıflama çayı, bin 800 adet sprey,107 bin 900 adet ambalaj etiketi olmak üzere, paketli ve paketsiz toplam 479 bin 116 adet ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi ile ilgili "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti" ve "Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma" suçlarından adli işlem yapıldı.

- İstanbul