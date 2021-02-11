İstanbul'da ilçenin en yaşlı sakinleri ziyaret edildi; 116 yaşında yalnız yaşıyor - Son Dakika
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İstanbul'da ilçenin en yaşlı sakinleri ziyaret edildi; 116 yaşında yalnız yaşıyor

İstanbul'da ilçenin en yaşlı sakinleri ziyaret edildi; 116 yaşında yalnız yaşıyor

11.02.2021 11:02

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçenin en yaşlı sakinlerinin evlerine giderek ziyaret etti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçenin en yaşlı sakinlerinin evlerine giderek ziyaret etti. İlçede 65 yaş üstü 44 bin, 100 yaş üstü ise 15 vatandaş yaşıyor.

Küçükçekmece Belediyesi, özellikle pandemi koşullarında ilçedeki vatandaşların sıkıntılarını yerinde tespit etmek ve çözüm sunmak için 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 16 kişilik saha ekibi oluşturuldu. Projeyle, ilçede kapısı çalınmayan 1 kişinin bile kalmaması hedefleniyor.

100 YAŞININ ÜSTÜNDE 3 KADIN ZİYARET EDİLDİ

Belediye Başkanı Kemal Çebi, ilçedeki en yaşlı vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret edilen Adıyamanlı 116 yaşındaki Meyro Altay'ın 10 çocuğu, 46 da torunu var. Yine 116 yaşındaki Elif Kaya da 7 çocuk sahibi. 42 de torunu olan yaşlı kadın kanser hastası. Evine son gidilen ise 112 yaşındaki Atike Durmaz oldu. 1958 yılında Makedonya'dan Türkiye'ye göç eden Durmaz'ın da 9 çocuğu ve 12 de torunu bulunuyor.

UZUN YILLAR KÖYDE YAŞAYAN YAŞLI KADININ KRONİK BİR RAHATSIZLIĞI YOK

Çebi'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren yaşlı kadın, hiçbir şey istemediğini söyledi. Oğlu Ahmet Altay ise annesinin köyde uzun yıllar yaşadığını et gibi ağır yemeklerden ziyade sebze ağırlıklı beslendiğini dile getirdi. Tarlada çalışarak yaş alan kadının kronik bir rahatsızlığı bulunmuyor. Çocuklarına yük olmak istemediği için yalnız yaşadığını söyleyen yaşlı kadın, eşini 94 yaşında kalp krizi sonucu kaybetmiş.

Ziyaretler sırasında, baston, maske, kolonya, dezenfektan, bilgisayar yardımında bulunuldu. Ayrıca, evlerin temizliği yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda erzak kolisi teslim edildi.


Kaynak: DHA
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