İstanbul'da ilginç bisiklet hırsızlığı: Eskisini bırakıp yenisini götürdü - Son Dakika

Kağıthane'de sitelerin içerisinde bisikletle dolaşan yabancı uyruklu bir hırsız, kendi bisikletini bırakıp binanın önündeki yeni bir bisikleti çaldı. Hırsızın arkasından gelen kişi ise kendi bisikletini bırakıp hırsızınkini aldı. İlginç olayda hırsızlık anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 18 Mayıs Salı günü saat 13.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde bisikletle bir sitenin içerisine giren iki şahıstan biri, binaların arasında dolaşmaya başladı. Şahıslardan biri bir süre sonra binanın önünde bir bisikletin durduğunu gördü. Hemen harekete geçen şahıs, kullandığı bisikleti yere atarak binanın önündeki bisikleti çalarak kaçtı. Arkasından gelen kişi ise kendi bisikletini şahsın yere bıraktığı eski bisikletiyle değiştirdi. Şahıslar ardından bisikletleri sürerek siteden çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ESKİSİNİ BIRAKTI YENİSİNİ GÖTÜRDÜ

Olayın ardından bisiklet sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda polis ekipleri şahsın, "kasten yaralama" suçundan emniyette kaydı bulunan yabancı uyruklu 19 yaşındaki Ahmed J. olduğunu tespit etti. Gün boyu çalışmalarını sürdüren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsın ve arkadaşının Gürsel Mahallesi Çampark Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında 2 bisikleti sürüklediğini gördü. Bunun üzerine şahısları durduran polis ekipleri, bisikletlerin çalıntı olduğunu tespit etti.

BİSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI

Bisikleti çaldığını itiraf eden Ahmed J. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bisikletlere ise sahiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şahıs, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Ahmed J. "bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur/İHA)