İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

13.04.2022 10:21

BEYOĞLU'nda tek kişilik elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıyan üç kişi cep telefonu ile görüntülendi.

BEYOĞLU'nda tek kişilik elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıyan üç kişi cep telefonu ile görüntülendi. Bir başkası da mobilet ile tek kişilik koltuk taşıdı.

Son günlerde tek kişilik elektrikli scooter ile seyahat etmek özellikle gençler arasında hızla yayılıyor. Bazıları da elektrikli scooteri başka amaçlarla kullanıyor. Beyoğlu'nda çamaşır makinesini taşımak için nakliye parası vermek istemeyen üç genç, ilginç bir yönteme başvurdu. Elektrikli scooter ile çamaşır makinesi taşıdı. Vatandaşlar scooter ile çamaşır makinesinin taşınmasını şaşkın bakışlarla izledi.

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, scootere yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor. Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.

Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıdı. İlginç görüntülerin oluştuğu olayda sürücü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar da cep telefonu ile görüntülendi.

İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI
İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI
İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI
İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI
İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI
İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI

YORUMLAR
500
jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM jANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM JANDARMADAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA SİVİL DENETİM

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:19 Sevgilisi tarafından beyzbol sopasıyla şiddet gören Zeynep, şantaj suçundan da dava açtı!
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
10:51 Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak
10:50 Genç iş adamı Ramazan Burak Telli'nin sektöre giriş hikayesi birçok kişiye ilham olacak
10:46 TGRT sunucusu benzin ve motorin fiyatlarından dem vurdu, duygulara tercüman oldu: Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık
10:43 Kılıçdaroğlu, Man Adası davalarını kazandı: Yargıtay tazminat kararlarını bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:27:33. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA İLGİNÇ EŞYA TAŞIMA MANZALARI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement