Son Dakika Haberleri: İstanbul'da ilginç görüntü... Küçük çocuğu otomobilin arka camında görenler neye uğradığını şaşırdı
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İstanbul'da ilginç görüntü... Küçük çocuğu otomobilin arka camında görenler neye uğradığını şaşırdı

54 dakika önce

İstanbul'da ilginç görüntü.

İstanbul'da ilginç görüntü... Küçük çocuğu otomobilin arka camında görenler neye uğradığını şaşırdı

İSTANBUL - Beykoz Riva yolunda seyir halinde olan otomobilin arka camı ile koltuk arasında uyuyan çocuk görenleri şaşkına çevirdi. Araç sürücüsü ise uyuyan çocuğa aldırmadan yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beykoz Riva yolunda geçtiğimiz gün kaydedilen görüntülerde, seyir halinde olan bir otomobilin arka camı ile koltuk arasında yatan bir çocuk orada uyudu. Uyuyan çocuğu gören diğer yolcular adeta şaşkına döndü. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. Uyuyan çocuğun ise dönerek farklı pozisyonlarda uykusuna devam ettiği ve halinden memnun olduğu gözlendi.

O ilginç anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuk seyir halindeki otomobilin arka camı ile koltuğu arasında uyuyor. Sürücü ise çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam ediyor.

İstanbul, Beykoz, Riva, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:41 Kaynak: İHA
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