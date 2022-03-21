İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

21.03.2022 09:54

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı Kağıthane'de yabancı uyruklu şahıs girdiği okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı Hırsız okul çıkışında kendisini yakalayan polislere, "Tuvalete girmek için okula girdim" dedi Kağıthane'de gece yarısı bir...

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

Kağıthane'de yabancı uyruklu şahıs girdiği okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

Hırsız okul çıkışında kendisini yakalayan polislere, "Tuvalete girmek için okula girdim" dedi

İSTANBUL - Kağıthane'de gece yarısı bir ortaokula giren yabancı uyruklu hırsız, çalacak bir şey bulamayınca okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, çaldığı malzemelerle birlikte kaçarken Kağıthane polisi tarafından durdurulan hırsız, "Tuvalete girmek için okula girdim" deyince yakayı ele verdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 23.30 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerindeki Gültepe İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ortaokula giren Türkmenistan uyruklu Akummedov A.(24), okulu kat kat gezerek demir parçaları toplamaya başladı. Okulu gezdiği sırada mutfak bölümüne de inen hırsız, burada bulunan 5 adet tencere ve kapakları, çaydanlık, tava ve kapaklarını da çalarak okulun dışına çıktı.

Polisi görünce çuvalı saklayıp, "Tuvalet için okula girdim" dedi

Okulda hırsız olduğu ihbarını alan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, adrese yönelerek çevreyi kontrol etmeye başladı. O esnada dışarıda polis ışıklarını gören hırsız, çuvalı saklayarak okul dışına doğru yöneldi. Bu sırada Kağıthane polisi, eşkale uyan şahsı çevirerek üst araması yaptı. Polis ekiplerinin gece saatlerinde neden okula girdiğini sorması üzerine hırsız Akummedov A. polislerden kurtulmak için, "Tuvalet için girdim, o sırada demirleri görünce okul dışına çıkardım, sizde beni yakaladınız" diyerek cevap verdi.

Kağıthane polisinin dikkati hırsızın yalanını ortaya çıkardı

Şahıstan şüphelenen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, okulda ve çevresinde yapacakları arama çalışmaları bitene kadar kendilerine yalan söyleyen Akummedov A.'yı bırakmadı. Yapılan çalışmalarda çuval içerisinde saklanmış tencere, tava, çaydanlık ve demir parçaları gören polis ekipleri, okul görevlisi ile beraber güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince gerçek ortaya çıktı. Polis ekipleri hırsız Akummedov A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan hırsız adliyeye sevk edildi.

Tencere, tava ve çaydanlık hırsızlığı kamerada

Kağıthane'de okuldan tencere, tava ve demirlerin çalındığı hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızın doldurduğu çuvalı sırtına alarak okul içerisinde dolaştığı ve bir süre sonra dışarıya çıkarak kaçtığı görülüyor.

İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı
İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilginç hırsızlık kamerada: Okuldan tencere, tava ve çaydanlık çaldı - Son Dakika


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