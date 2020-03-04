İstanbul'da ilginç kaza - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç kaza

6 saat önce

İstanbul Avcılar'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi.

İstanbul'da ilginç kaza, System.String[]

İstanbul Avcılar'da meydana gelen kazada sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüj üzerinde bulunan demir bariyer üzerine çıkarak durabildi. Kazada yaralana olmazken aracın duruşu ilginç görüntüler ortaya çıkardı.


Kaza sabah saatlerinde Avcılar Kemal Sunal Caddesi Küçükçekmece yönünde yan yolda meydana geldiği. Sürücüsü öğrenilemeyen 10 N 9921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından orta refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalarak aşağı inemeyen otomobil ilginç görüntüler oluşturdu. Kazada kimse yaralanmazken, mahsur kalana araç daha sonra çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
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