İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı - Son Dakika

İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı

6 saat önce

İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı Göktürk'te cipin çarpıştığı otomobilin üstüne çıktığı kazada 1 kişi yaralandı Göktürk'te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı.

İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı

Göktürk'te cipin çarpıştığı otomobilin üstüne çıktığı kazada 1 kişi yaralandı

İSTANBUL - Göktürk'te seyir halinde olan cip sürücüsü karşı yönden gelen otomobile çarparak üstüne çıktı. İlginç kazada cip sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan 34 CAD 156 plakalı cip sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle karşı yönden gelen 34 BYL 359 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan cip otomobilin üstüne çıktı. Kaza sonucu cip sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbar üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza gören vatandaşlar bir anlık şaşkına dönerken, ilginç kaza ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da ilginç kaza: Cip otomobilin üstüne çıktı

İstanbul, Göktürk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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