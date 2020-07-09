İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

İstanbul Bahçelivler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı.

İstanbul Bahçelivler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı. Kazada kamyon kasasının yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Ricardo Quaresma, ilk kez Vodafone Park'ta Beşiktaş'a rakip oldu
Vodafone Park'ta 2. golün kıyısından dönüldü! Kaleci gole izin vermedi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi


Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hasır yüklü kamyonetin kasası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından virajı alamayarak yan yattı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan ürünler sağa sola saçılırken, sürücüye herhangi bir şey olmadı. Kazada kamyonun kasasının kamyondan koparak yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu. Kaza esnasında kazanın olduğu bölgede başka bir aracın olmaması bir faciayı önledi.


Kazada ortalığa saçılan hasırlar ve yükler, olay yerine gelen başka bir kamyon ile taşındı. - İSTANBUL

Bahçelievler, Mahmutbey, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
19:52
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
17:56
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 21:19:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]