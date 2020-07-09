İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasır yüklü kamyonun kasası karayoluna yan yattı.

İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hasır yüklü kamyonun kasası karayoluna yan yattı. Kazada kamyonda maddi hasar meydana gelmezken kasanın yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaza, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahmutbey Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hasır yüklü kamyonetin kasası, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından virajı alamayarak yan yattı. Kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazada kamyonetin kasasında bulunan ürünler sağa sola saçılırken, sürücüye herhangi bir şey olmadı. Kazada kamyonun kasasının kamyondan koparak yan yatması ilginç görüntüler oluşturdu. Kaza esnasında kazanın olduğu bölgede başka bir aracın olmaması bir faciayı önledi.

Kazada ortalığa saçılan hasırlar ve yükler, olay yerine gelen başka bir kamyon ile taşındı.

Bahçelievler, İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
21:41
Vodafone Park'ta goller peş peşe geliyor! Top 3. kez ağlarla buluştu
20:19
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım! Fabrika inşaatı 18 Temmuz'da mı başlayacak?
18:51
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:06:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da ilginç kaza: Hasır yüklü kamyonun kasası yan yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]