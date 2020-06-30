İstanbul'da ilginç kaza kamerada - Son Dakika

İstanbul'da ilginç kaza kamerada
Şişli'de hafif ticari aracın dönüş alacağı esnada kaldırıma çarpıp devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Şişli'de hafif ticari aracın dönüş alacağı esnada kaldırıma çarpıp devrildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
Şişli Esentepe Mahallesi Kasap Sokak üzerinde geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen ilginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Villa Caddesi üzerinde 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araçla seyir halinde olan Dursun Kütükkaya, süratli bir şekilde sokağa girdi. Burada kaldırıma çarpan sürücünün idaresindeki araç kontrolden çıktı. Devrilerek yan yatan araç içerisinde iki kişi sıkıştı. Araçtakilerden biri kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, diğerinin kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Mecidiyeköy itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ön ve yan camlarının kırarak ulaştıkları Kütükkaya'yı dakikalarca süren çalışma sonrası kurtardı. Yaralı kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren hafif ticari araç sürücüsü kaldırıma çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle araç havalanarak takla atıyor. Kazaya şahit bir kadın şoke oluyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:17 Kaynak: İHA
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