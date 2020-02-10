İstanbul'da ilginç motosiklet kazası kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da ilginç motosiklet kazası kamerada

6 saat önce

5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yolunda yoğun trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, sağından geçmek istediği otomobilin aynasına çarpınca dengesini kaybederek kaza geçirdi.

E-5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yolunda yoğun trafikte seyreden motosiklet sürücüsü, sağından geçmek istediği otomobilin aynasına çarpınca dengesini kaybederek kaza geçirdi. Duruma sinirlenen genç sürücü yara almadan kurtulurken, o anlar ise kask kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki hafta Pazartesi günü sabah saatlerinde E-5 Karayolu Okmeydanı bağlantı yolu Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yoğun trafikte seyir halinde olan 34 BFG 311 plakalı motosiklet sürücüsü, bağlantı yolunda seyreden bir otomobilin sağından geçmek istedi. Genç sürücü geçişi yapacağı esnada 35 DS 774 plakalı aracın aynasına çarparak dengesini kaybetti. Kontrolü kaybeden genç bariyerlere çarptıktan sonra yere düştü. Kazanın ardından duruma sinirlenen genç sürücü eldivenlerini çıkartarak yere attıktan sonra otomobil sürücüsü ile tartıştı.

"ARAYA GİREMEYECEKSEM İSTANBUL'DA NEDEN MOTOSİKLETE BİNİYORUM?"

Araç sürücüsünün "araya girilir mi?" sözlerine tepki gösteren motosikletli, "Araya giremeyeceksem İstanbul'da neden motosiklete biniyorum?" diye yanıt verdi. Otomobil sürücüsünün gence, aracın aynasına çarptığı ve haksız olduğu konusunda ısrar etmesi üzerine genç sürücü sakinliğini korudu. Olayın ardından otomobil sürücüsü ayrılırken, kazadan yara almadan kurtulan genç sürücü ise yoluna devam etti. Başka bir motosikletli ise kask kamerasına yansıyan o anlar sosyal medyadan paylaştı.

(İHA)

İstanbul'da ilginç motosiklet kazası kamerada

Okmeydanı, İstanbul, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
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