İstanbul'da "İlham Veren Adımlar Buluşması"nın ilki yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da "İlham Veren Adımlar Buluşması"nın ilki yapıldı

07.03.2022 16:52
İstanbul'da "İlham Veren Adımlar Buluşması"nın ilki yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan "Büyüt Hayallerini" projesinin "İlham Veren Adımlar Buluşması" etkinliğinin ilki yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun öncülüğünde, İstanbul Vakfı bünyesinde başlatılan "Büyüt Hayallerini" projesinin "İlham Veren Adımlar Buluşması" etkinliğinin ilki yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Ekrem İmamoğlu, "Açıkçası çok değerli bir iş olmuş. Bu güzel adımı atan ve bunu büyüten sevgili eşim Dilek'i ve onun yakın çalışma arkadaşlarını da yürekten kutluyorum." dedi.

Daha çok genç kızın hayatına dokunmaları gerektiğini belirten İmamoğlu, "Kızlarımız okuduğu, iyi eğitim aldıkları, iyi meslek sahibi oldukları zaman toplumun dayanıklılığı ve gücünün daha iyi bir yere varacağını net olarak biliyoruz ve buna inanıyoruz. Toplumda özellikle cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda da başta biz yöneticilere çok önemli bir görev düşüyor." diye konuştu.

İmamoğlu, 625 kız öğrenciye ev sahipliği yapmanın da mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"5 bin öğrenciyi ağırlayacak yurt kapasitesine sahip bir belediye olmak istiyoruz. Dünyaya öncü olma konusunda, Türkiye'mizin o ilk yıllarında, Cumhuriyet'imizin o ilk yıllarında cesaretle kadının hem toplumdaki yerine hem seçme seçilme hakkından davranışlarıyla ve kadına gösterdiği büyük ilgiyle ve onlara verdiği cesaretle, hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne kadar minnet duysak azdır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Dilek İmamoğlu da ülkenin değerli kadınlarının başarı hikayelerinin dünyanın başka yerlerindeki kız çocuklarına ilham olduğunu belirterek, "İlham Veren Adımlar kitabının satışından elde edilen gelirle, 300 kız öğrenciye eğitim bursu desteği sağladık. Amacımız proje geliriyle bu sayıyı daha da artırmak, çocuklarımız için bilim, kültür ve sanat çalışmalarını gerçekleştirecekleri bir merkez ve bir öğrenci yurdu yapmak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yazar, masal anlatıcısı ve öğretmen Judith Malika Liberman, Karaköy Tüneli'nin ilk kadın Vatmanı Aysun Tecir, araştırmacı Doğa Taşlardan, klinik psikolog ve yazar Gökhan Çınar, avukat Altın Mimir, Dr. Özlem Cankurtaran ve iş insanı Münteha Adalı hikayelerini müzik, dans ve kareografi eşliğinde canlandırdı.

İstanbul'da İlham Veren Adımlar Buluşması nın ilki yapıldı
İstanbul'da İlham Veren Adımlar Buluşması nın ilki yapıldı

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İstanbul Vakfı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'İlham Veren Adımlar Buluşması'nın ilki yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da "İlham Veren Adımlar Buluşması"nın ilki yapıldı - Son Dakika
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